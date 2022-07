Lavoro, Nappi (Lega): “Autogol di Venanzoni, il piano è vecchio e resta chiuso nel cassetto da oltre 7 mesi” (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Forse quando parla di ‘questioni astratte’, il colLega Venanzoni si riferisce proprio al programma di Garanzia occupabilità lavoratori (Gol) che, pubblicato sul sito della Giunta nel novembre 2021 e basato su analisi e dati ante Covid (e quindi ormai inservibili), resta da allora chiuso nel cassetto assieme ai 172 milioni di euro che il Governo aveva messo a disposizione della Campania per il 2022. Insomma, più che un gol, l’amministrazione di De Luca ha fatto l’ennesimo Autogol”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e componente della Commissione Lavoro e Attività produttive del Consiglio regionale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Forse quando parla di ‘questioni astratte’, il colsi riferisce proprio al programma di Garanzia occupabilità lavoratori (Gol) che, pubblicato sul sito della Giunta nel novembre 2021 e basato su analisi e dati ante Covid (e quindi ormai inservibili),da alloranelassieme ai 172 milioni di euro che il Governo aveva messo a disposizione della Campania per il 2022. Insomma, più che un gol, l’amministrazione di De Luca ha fatto l’ennesimo”. Lo afferma Severino, consigliere regionale dellain Campania e componente della Commissionee Attività produttive del Consiglio regionale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

severino_nappi : Carlo Palma aveva 62 anni. Ieri, come tutti i giorni, era al #lavoro alla stazione di Santa Maria Capua Vetere come… - severino_nappi : Non se ne può più. Aiutiamo chi davvero non riesce a mettere nemmeno un piatto a tavola per i propri figli, a chi è… - AgenziaASI : Agenzie per il lavoro, Nappi (Lega): altro ‘miracolo’ di De Luca? La moltiplicazione della disoccupazione. Più di 5… - gazzettanapoli : “Questo sì che è un ‘miracolo’: la Regione invece di combattere la disoccupazione, la moltiplica. ... .… - gazzettanapoli : “Questo sì che è un ‘miracolo’: la Regione invece di combattere la disoccupazione, la moltiplica. ... .… -