L'attrice di Patrizia in Gomorra ha lasciato il set per amore: chi è il marito di Cristiana Dell'Anna (Di sabato 23 luglio 2022) Cristiana Dell'Anna è un'attrice dotata di un grande talento, oltre che di una grande bellezza. Diventata famosa soprattutto grazie al ruolo di Patrizia in Gomorra - La Serie, l'attrice ha voluto che il suo personaggio morisse per dedicarsi alla sua vita matrimoniale. Ma sapete chi è suo marito? Scopriamo qualcosa su di lui! Cristiana Dell'Anna è un'attrice napoletana che nel giro di pochi anni è riuscita a ottenere un successo incredibile. Un successo meritatissimo, ma che forse non tutti si sarebbero aspettati, vista la sua giovane età. Cristiana è entrata nel cuore degli italiani in punta di piedi, grazie alla sua partecipazione a Un posto al sole. Nelle celebre ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 23 luglio 2022)è un'dotata di un grande talento, oltre che di una grande bellezza. Diventata famosa soprattutto grazie al ruolo diin- La Serie, l'ha voluto che il suo personaggio morisse per dedicarsi alla sua vita matrimoniale. Ma sapete chi è suo? Scopriamo qualcosa su di lui!è un'napoletana che nel giro di pochi anni è riuscita a ottenere un successo incredibile. Un successo meritatissimo, ma che forse non tutti si sarebbero aspettati, vista la sua giovane età.è entrata nel cuore degli italiani in punta di piedi, grazie alla sua partecipazione a Un posto al sole. Nelle celebre ...

