L' attesa per conoscere il destino della mamma che ha lasciato morire la figlioletta 

AGI - È attesa per oggi la decisione del giudice sulla convalida del fermo e sulla misura cautelare del carcere Alessia Pifferi, la 36enne accusata di aver ucciso la figlia di quasi un anno e mezzo lasciandola morire di stenti. La donna è stata interrogata dal gip di Milano Fabrizio Filice nell'udienza di convalida del fermo per l'omicidio pluriaggravato della figlia Diana di quasi un anno mezzo, abbandonata in casa per 6 giorni. All'uscita dal carcere milanese di San Vittore, dove la sua assistita si trova da giovedì mattina, l'avvocata Raffaella Brambilla ha preferito non rispondere alle domande dei giornalisti. Per il pm di turno Francesco De Tommasi Alessia Pifferi è "senza scrupoli e pericolosa", una persona che - è la tesi - ha consapevolmente abbandonato la piccola mettendo davanti ai bisogni della bambina i ...

