Latte, nuovo accordo sul prezzo alla stalla in Lombardia: salirà fino a 60 centesimi (Di sabato 23 luglio 2022) Bergamo. Raggiunto un nuovo accordo sul prezzo del Latte alla stalla in Lombardia. Lo rende noto Coldiretti Bergamo nel sottolineare che l’intesa è stata siglata con ItaLatte, società del gruppo Lactalis, la più importante industria casearia a livello nazionale. Coldiretti Bergamo precisa che l’accordo prevede il riconoscimento alla stalla di 55 centesimi al litro per i mesi di luglio e agosto, di 57 centesimi al litro per i mesi di settembre e ottobre, di 58 centesimi al litro per il mese di novembre e di 60 centesimi al litro per dicembre. “Ritengo che quello raggiunto sia un risultato positivo – commenta il presidente di Coldiretti ... Leggi su bergamonews (Di sabato 23 luglio 2022) Bergamo. Raggiunto unsuldelstin. Lo rende noto Coldiretti Bergamo nel sottolineare che l’intesa è stata siglata con Ita, società del gruppo Lactalis, la più importante industria casearia a livello nazionale. Coldiretti Bergamo precisa che l’prevede il riconoscimentostdi 55al litro per i mesi di luglio e agosto, di 57al litro per i mesi di settembre e ottobre, di 58al litro per il mese di novembre e di 60al litro per dicembre. “Ritengo che quello raggiunto sia un risultato positivo – commenta il presidente di Coldiretti ...

