L’attaccante del Brighton Neal Maupay è oggetto della gara della Salernitana, squadra di Serie A (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-22 21:47:13 Giorni caldissimi in redazione! Il Brighton potrebbe dire addio a un volto familiare quest’estate sotto forma delL’attaccante francese Neal Maupay dopo che il 25enne ha attirato l’attenzione della squadra di Serie A dell’US Salernitana. Rapporti tramite il corrispondente dell’Athletic’s Brighton Andy Naylor hanno collegato L’attaccante del Brighton con un’offerta ufficiale di £ 15 milioni dalla squadra con sede nel sud Italia. In esclusiva, Brighton riceve un’offerta di 15 milioni di sterline dall’Italia per Neal Maupay. #BHAFC https://t.co/v8ynp1PSTY — Andy Naylor (@AndyNaylorBHAFC) 22 luglio ... Leggi su justcalcio (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-22 21:47:13 Giorni caldissimi in redazione! Ilpotrebbe dire addio a un volto familiare quest’estate sotto forma delfrancesedopo che il 25enne ha attirato l’attenzionediA dell’US. Rapporti tramite il corrispondente dell’Athletic’sAndy Naylor hanno collegatodelcon un’offerta ufficiale di £ 15 milioni dallacon sede nel sud Italia. In esclusiva,riceve un’offerta di 15 milioni di sterline dall’Italia per. #BHAFC https://t.co/v8ynp1PSTY — Andy Naylor (@AndyNaylorBHAFC) 22 luglio ...

GenoaCFC : ?? Güven Yalçin è un nuovo giocatore del Genoa. Giovane di talento ed esperienza, l’attaccante turco è nato a Düssel… - CB_Ignoranza : Dopo un lungo corteggiamento del PSG, Scamacca andrà in Premier League. Come riportato da @DiMarzio, l'ormai ex att… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | @Fenerbahce, trovato l'accordo con @Joaopedrogalvao. L'attaccante del @CagliariCalcio part… - infoitsport : Mercato: due squadre italiane si contendono l'ex attaccante del Milan - infoitsport : Simeone Napoli, c’è l’intesa di massima per l’ex attaccante del Cagliari -