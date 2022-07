L’Atalanta insiste per Nuno Tavares dell’Arsenal | si punta al prestito secco

Leggi su bergamonews

(Di sabato 23 luglio 2022) Bergamo. La situazione esterni inizia a smuoversi in casa Atalanta. Secondo quanto arriva dall’Inghilterra, i nerazzurri avrebbero messoin cima alla lista delle priorità per la fascia sinistra e starebbero spingendo per arrivare ad un accordo. Il lateraleclasse 2000 è nel mirino anche di altre società inglesi, ma la Dea sembra avanti sulla concorrenza grazie ai passi in avanti svolti nelle ultime ore. Cresciuto nel Benfica,si è imposto nelle giovanili senza mai trovar spazio in prima squadra. L’Arsenal ha deciso dirci con determinazione: nella scorsa stagione, l’unica in Premier League finora, ha collezionato 28 presenze tra campionato e coppe. Dotato di grande impatto fisico e atletico,si è messo in luce per le sue accelerazioni ...