Lascia la figlia di un anno a morire di stenti | gli agghiaccianti dettagli

Alessia Pifferi, la madre della piccola Diana, morta di stenti, è stata definitivamente condannata: il gip non ha avuto dubbi, si tratta di omicidio volontario. La piccola aveva solo un anno e mezzo ed è stata lasciata in casa, da sola, per 6 giorni consecutivi. La piccola Diana è stata lasciata a se stessa, morendo di stenti, per questo il gip di Milano ha convalidato il fermo e disposto il carcere per la madre, la 37enne Alessia Pifferi. L'accusa è quella di omicidio volontario, aggravato da futili motivi; questo perché la Pifferi non solo ha previsto e accettato "il rischio" che la figlia morisse, ma anche perché "pur non perseguendolo come suo scopo finale", ha ammesso di aver voluto fortemente la morte della bimba.

