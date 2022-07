Lapadula-La Gumina, ci siamo: si attendono solo le visite mediche (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Non sarà uno scambio ma qualcosa che si avvicina molto. Gianluca Lapadula ha fatto le valigie in direzione Cagliari, al suo posto la Strega è pronta ad accogliere dalla Sampdoria Antonino La Gumina per porre rimedio. Le trame per le due trattative parallele erano state intessute da tempo, oggi il colpo decisivo per far sì che gli affari possano concretizzarsi pienamente all’inizio della prossima settimana, quando entrambi svolgeranno le visite mediche. L’attaccante italo-peruviano lascia dunque il Benevento dopo due stagioni, una in A e una in B, l’ultima delle quali estremamente difficile e tormentata dalla telenovela invernale conclusa con la sua permanenza. Inutili i due gol nei play off contro Ascoli e Pisa che avevano fatto sognare ai tifosi un epilogo diverso. La Strega si ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Non sarà uno scambio ma qualcosa che si avvicina molto. Gianlucaha fatto le valigie in direzione Cagliari, al suo posto la Strega è pronta ad accogliere dalla Sampdoria Antonino Laper porre rimedio. Le trame per le due trattative parallele erano state intessute da tempo, oggi il colpo decisivo per far sì che gli affari possano concretizzarsi pienamente all’inizio della prossima settimana, quando entrambi svolgeranno le. L’attaccante italo-peruviano lascia dunque il Benevento dopo due stagioni, una in A e una in B, l’ultima delle quali estremamente difficile e tormentata dalla telenovela invernale conclusa con la sua permanenza. Inutili i due gol nei play off contro Ascoli e Pisa che avevano fatto sognare ai tifosi un epilogo diverso. La Strega si ...

