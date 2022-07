Lago di Garda, turista salva il figlio dall’annegamento, ma lui non riemerge (Di sabato 23 luglio 2022) dalle acque. Questo è il terzo caso di annegamento Una tragedia si è consumata a Limone, sul Lago di Garda, nella giornata di ieri, 22 luglio. Una famiglia britannica, composta da padre, madre e due figli di 14 e 5 anni, era in vacanza sulla nota località turistica per una gita in barca. Ad un certo punto, il padre, 52 anni, si è reso conto che il figlio era in difficoltà durante un tuffo nelle acque del Lago e non ha esitato a tuffarsi per salvarlo. L’uomo è riuscito a raggiungere il figlio e a portarlo in salvo sulla barca, ma quando la moglie si è voltata verso il marito non lo ha più trovato. Leggi anche: MORTE PICCOLA DIANA, LA MADRE: “ERA UN OSTACOLO ALLA MIA LIBERTÀ” La donna, con le grida, ha allertato le barche vicine e di conseguenza la Guardia Costiera che si è subito ... Leggi su 361magazine (Di sabato 23 luglio 2022) dalle acque. Questo è il terzo caso di annegamento Una tragedia si è consumata a Limone, suldi, nella giornata di ieri, 22 luglio. Una famiglia britannica, composta da padre, madre e due figli di 14 e 5 anni, era in vacanza sulla nota località turistica per una gita in barca. Ad un certo punto, il padre, 52 anni, si è reso conto che ilera in difficoltà durante un tuffo nelle acque dele non ha esitato a tuffarsi perrlo. L’uomo è riuscito a raggiungere ile a portarlo in salvo sulla barca, ma quando la moglie si è voltata verso il marito non lo ha più trovato. Leggi anche: MORTE PICCOLA DIANA, LA MADRE: “ERA UN OSTACOLO ALLA MIA LIBERTÀ” La donna, con le grida, ha allertato le barche vicine e di conseguenza la Guardia Costiera che si è subito ...

