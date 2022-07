L'accordo sul grano tra Ucraina e Russia: la guerra va avanti ma almeno finisce il rischio della fame (Di sabato 23 luglio 2022) "E' una giornata storica, siamo fieri del nostro ruolo, stiamo evitando insieme l'incubo della fame" globale. E per una volta non si può non essere d'accordo con il presidente turco Recep Erdogan , ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) "E' una giornata storica, siamo fieri del nostro ruolo, stiamo evitando insieme l'incubo" globale. E per una volta non si può non essere d'con il presidente turco Recep Erdogan , ...

LiaQuartapelle : L’accordo sul grano è il primo spiraglio dopo 149 di guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Non dimen… - Ettore_Rosato : L’accordo sul #grano è il primo spiraglio dopo 149 giorni di guerra di aggressione della #Russia in #Ucraina. Signi… - EnricoLetta : Un primo grande segnale di speranza dall’accordo di #Istanbul sul #grano. - antbar12 : RT @agambella: Per la firma dell'accordo sul grano ucraino la Russia ha inviato ad Istanbul il ministro della difesa Sergei Shoigu. Sono af… - MariellaLoi : Istanbul, è ufficiale l'accordo sul grano. Erdogan esulta: 'Evitata la fame' -