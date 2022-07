La terra promessa di Silvio

(Di sabato 23 luglio 2022) Alla decima campagna elettorale Berlusconi non resiste alla tentazione di annunci miracolosi. Dalle pensioni per le mamme a un mondo più green, ecco gli annunci per candidarsi senatore

Che la campagna elettorale sia gia' cominciata lo si capisce dalladi portare tutte le pensioni a 1000 euro. Non proprio una novita' nel repertorio, ma il ... si' alla Camera. Tra i nodi ...... il corpaccione del governo Draghi è ancora caldo, lì a, sulla pistola fumante ci sono anche ... 'Ci sarà sicuramente la riduzione delle tasse, o comunque ladi non mettere le mani nelle ... Etiopia: la terra promessa dei rastafariani