La sovranità energetica è l’indirizzo da seguire

Roma, 23 lug – La guerra in Ucraina ha mostrato in maniera evidente le difficoltà e gli errori di miopia compiuti dall'Italia nell'ambito della politica energetica. Proposte elettorali sul modello di Movimento 5 Stelle e Verdi hanno prodotto una spinta politica che ha impedito al nostro paese di attingere alle proprie risorse energetiche, evitando l'estrazione di gas, petrolio e l'utilizzo di combustibili fossili per decenni. sovranità energetica e inverno in arrivo Pertanto, la prospettiva di un inverno con duri razionamenti energetici e l'ovvia necessità di liberarci dal ricatto russo ha imposto al governo di perseguire la strada della diversificazione, che ha portato alla stipulazione di nuovi accordi commerciali con nazioni africane come l'Algeria. Tuttavia, le quantità di gas ed idrocarburi che otterremo da questi ...

