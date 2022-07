La Sapienza saluta Luca Serianni: il 25 luglio la camera ardente nella Facoltà di Lettere e filosofia (Di sabato 23 luglio 2022) Roma – La camera ardente per l’illustre linguista Luca Serianni, morto il 21 luglio 2022 (leggi qui), all’età di 74 anni, verrà allestita all’Università La Sapienza di Roma. Lo comunica lo stesso Ateneo sul suo sito. “La Sapienza saluta Luca Serianni. camera ardente lunedì 25 luglio dalle 18.00 alle 20.00 presso l’Aula I della Facoltà di Lettere e filosofia“, scrive l’Università capitolina. I funerali si terranno martedì 26 luglio, alle 10, nella chiesa di Santa Maria Regina Pacis, in piazza Regina Pacis, 13, a Ostia. Il docente era stato investito mentre attraversava la strada sulle ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 23 luglio 2022) Roma – Laper l’illustre linguista, morto il 212022 (leggi qui), all’età di 74 anni, verrà allestita all’Università Ladi Roma. Lo comunica lo stesso Ateneo sul suo sito. “Lalunedì 25dalle 18.00 alle 20.00 presso l’Aula I delladi“, scrive l’Università capitolina. I funerali si terranno martedì 26, alle 10,chiesa di Santa Maria Regina Pacis, in piazza Regina Pacis, 13, a Ostia. Il docente era stato investito mentre attraversava la strada sulle ...

