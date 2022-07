La riserva naturale della Marcigliana tra rifiuti | auto abbandonate e incendi dopo la bonifica

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 23 luglio 2022) Pare non ci sia pace per la. Nonostante la, continuano nelle ultime settimane gli sversamenti illeciti disul bordo strada. Una situazione paradossale, dove il rispetto per la natura e il lavoro dell’uomo stesso non contano nulla. Le condizionila ”” Infatti, solamente pochi mesi fa era stato”to” il tratto di viaCesarina che collega la Bufalotta alla Nomentana. Le segnalazioni, le lamentele e la rabbia dei residenti sono alle stelle. Si avanzano anche delle richieste da parte dei frequentatori di questo polmone verde che quasi ogni giorno sono costretti ad essere testimoni del disagio ...