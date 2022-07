La politica sembra aver deluso la maggior parte del paese: ma è così per colpa nostra (Di sabato 23 luglio 2022) Oggi grande indignazione: la politica sembra aver deluso, amareggiato, ferito la gran parte del paese. C’è da preoccuparsi, in effetti, e molto. Solo non vorrei che fraintendessimo l’ordine delle cose, il che sarebbe gravissimo: per quanto stracciona e mediocre, la nostra politica è così perché il paese è così, perché noi siamo così. Dunque non facciamo troppo gli stupiti, né gli scandalizzati né i delusi: da oltre tre lustri io e tanti altri andiamo dicendo che così non va, ma mai, o quasi mai, ci avete sentito rivolgerci ai politici o a chicchessia. Per me posso dirlo con certezza: ho sempre parlato di me, di noi, a me e a voi. Le scelte quotidiane non fatte, il non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Oggi grande indignazione: la, amareggiato, ferito la grandel. C’è da preoccuparsi, in effetti, e molto. Solo non vorrei che fraintendessimo l’ordine delle cose, il che sarebbe gravissimo: per quanto stracciona e mediocre, laperché il, perché noi siamo. Dunque non facciamo troppo gli stupiti, né gli scandalizzati né i delusi: da oltre tre lustri io e tanti altri andiamo dicendo chenon va, ma mai, o quasi mai, ci avete sentito rivolgerci ai politici o a chicchessia. Per me posso dirlo con certezza: ho sempre parlato di me, di noi, a me e a voi. Le scelte quotidiane non fatte, il non ...

