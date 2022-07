La piccola Turchia gioca sulla scena internazionale, mentre l’Italia muore (Di sabato 23 luglio 2022) Roma, 23 lug – Turchia viva e vegeta, mentre l’Italia muore o quanto meno versa in stato di gravissimo coma farmacologico. Quanto accaduto ieri pomeriggio, ovvero l’accordo sul grano, è l’ennesimo schiaffo – seppur indiretto – al nostro Paese, inerme sulla crisi ucraina forse peggio del resto dell’Occidente (già non messo certamente bene). Ma è uno schiaffo anche a una certa cultura che lo permea da troppo tempo, la stessa che si sintetizza nella frase imbecille “non possiamo essere una grande potenza”. O anche solo potenza. Visto che l’idiozia è “modulabile”, sostanzialmente punta sulle mire più alte per poi concentrarsi anche verso quelle più basse. Sempre più basse, fino agli abissi della morte. Senza, ovviamente, proporre mai nulla. l’Italia che muore perché “non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 23 luglio 2022) Roma, 23 lug –viva e vegeta,o quanto meno versa in stato di gravissimo coma farmacologico. Quanto accaduto ieri pomeriggio, ovvero l’accordo sul grano, è l’ennesimo schiaffo – seppur indiretto – al nostro Paese, inermecrisi ucraina forse peggio del resto dell’Occidente (già non messo certamente bene). Ma è uno schiaffo anche a una certa cultura che lo permea da troppo tempo, la stessa che si sintetizza nella frase imbecille “non possiamo essere una grande potenza”. O anche solo potenza. Visto che l’idiozia è “modulabile”, sostanzialmente punta sulle mire più alte per poi concentrarsi anche verso quelle più basse. Sempre più basse, fino agli abissi della morte. Senza, ovviamente, proporre mai nulla.cheperché “non ...

AngeloCiocca : Avevo chiesto che la diplomazia europea, per una buona volta, si attivasse, sbloccando i prodotti destinati ai nost… - AngeloCiocca : RT @AngeloCiocca: Avevo chiesto che la diplomazia europea, per una buona volta, si attivasse, sbloccando i prodotti destinati ai nostri Pae… - MariMario1 : RT @AngeloCiocca: Avevo chiesto che la diplomazia europea, per una buona volta, si attivasse, sbloccando i prodotti destinati ai nostri Pae… - IvoAyrton : RT @AngeloCiocca: Avevo chiesto che la diplomazia europea, per una buona volta, si attivasse, sbloccando i prodotti destinati ai nostri Pae… - dopiot : RT @AngeloCiocca: Avevo chiesto che la diplomazia europea, per una buona volta, si attivasse, sbloccando i prodotti destinati ai nostri Pae… -