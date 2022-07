La nuova guida dedicata alle foreste lombarde | “Patrimonio di tutti”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 23 luglio 2022) In Lombardia non ci sono solamente città e paesi, aziende e campi. La nostra regione vanta diversi boschi e bellissimi luoghi immersi nel verde, da scoprire in un trekking tra montagne, pascoli e valli. Chi volesse conoscerli o approfondirne la conoscenza può trovare tante informazioni utili, aneddoti e consigli all’interno dellaCamminain Lombardia, scritta da Enrico Calvo, Roberto Cremaschi e Alessandro Rapella. Fresca di pubblicazione, è reperibile sia nelle librerie specializzate sia online, sul sito dell’editore, Terre di Mezzo. Abbiamo intervistato Cremaschi chiedendogli di illustrarci i contenuti di questo volume. Com’è nato questo progetto? L’idea è nata dall’ERSAF, l’ente regionale per i servizi all’agricoltura e, che gestisce ledi proprietà della Regione. ...