La mamma di Diana: “Era un peso rivolevo la mia libertà” (Di sabato 23 luglio 2022) La storia di Alessia Pifferi, che ha lasciato da sola la sua bambina, per sei giorni e che ne ha causato la morte, ha sconvolto l’Italia intera. Si stenta ancora a credere che una madre possa arrivare a tanto eppure, questa vicenda, per l’ennesima volta invita a riflettere su quanto, la realtà, superi di gran lunga quello che spesso viene raccontato nei film crime o nei peggiori gialli. Alessia Pifferi ha lasciato la piccola Diana, una bambina di un anno e mezzo, da sola. Ha inventato scuse, ha raccontato al suo compagno, ancora oggi sotto shock, che la piccola era con una parente, poi ha parlato di una tata che si prendeva cura della bambina. «Ma non era al mare con tua sorella?». Lei ha risposto che in realtà la piccola era rimasta tutto quel tempo a casa da sola e che lo stesso era successo in occasione di altri weekend trascorsi insieme. «Ma perché non me lo hai ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 23 luglio 2022) La storia di Alessia Pifferi, che ha lasciato da sola la sua bambina, per sei giorni e che ne ha causato la morte, ha sconvolto l’Italia intera. Si stenta ancora a credere che una madre possa arrivare a tanto eppure, questa vicenda, per l’ennesima volta invita a riflettere su quanto, la realtà, superi di gran lunga quello che spesso viene raccontato nei film crime o nei peggiori gialli. Alessia Pifferi ha lasciato la piccola, una bambina di un anno e mezzo, da sola. Ha inventato scuse, ha raccontato al suo compagno, ancora oggi sotto shock, che la piccola era con una parente, poi ha parlato di una tata che si prendeva cura della bambina. «Ma non era al mare con tua sorella?». Lei ha risposto che in realtà la piccola era rimasta tutto quel tempo a casa da sola e che lo stesso era successo in occasione di altri weekend trascorsi insieme. «Ma perché non me lo hai ...

