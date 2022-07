enzono16 : RT @gjoegl: @1897_frank La Ferrari non vince un mondiale da 14 anni la juve 28 anni che non vince la champions ma pensiamo al brand - sportli26181512 : La Juve vince, Allegri celebra #Pogba: 'Sarà uno dei nostri simboli': Il tecnico bianconero promuove la squadra al… - biasostyle : @FBiasin La Juve quest'anno leggermente superiore . Poi Inter seguono Milan e Roma appaiate . Napoli ha perso tropp… - ZonaBianconeri : RT @sportmediaset: La Juve di Pogba e Di Maria vince all'esordio con i gol dei giovani #juve #chivas - sportmediaset : La Juve di Pogba e Di Maria vince all'esordio con i gol dei giovani #juve #chivas -

Corriere dello Sport

Buon debutto per la Juventus, che inaugura il Summer Tour 2022 negli Usa con un successo per 2 - 0 sui messicani del Chivas Guadalajara ...Buona la prima amichevole americana per ladi Allegri: i gol di Da Graca e Compagnon regolano i messicani del Chivas Laall'esordio nella sua Tournée americana e lo fa con un bel 2 - 0 contro i messicani del Chivas. Un gol per tempo basta alla formazione di Allegri per superare gli avversari. ... La Juve vince, Allegri celebra Pogba: "Sarà uno dei nostri simboli" Il tecnico bianconero promuove la squadra al termine del match vinto 2-0 contro il Chivas a Las Vegas che ha aperto il tour estivo ...Leonardo Bonucci, capitano della Juventus, ha parlato in modo netto e chiaro: 'Gli auguro il meglio, però certe frasi dette in nazionale sono state poco carine'.