La grande menzogna della sinistra per far perdere Meloni: “Mattarella non la farà mai...” (Di sabato 23 luglio 2022) Il centrodestra sembrerebbe pronto a vendersi la pelle dell'orso, prima ancora di averlo catturato. Il governo Draghi è caduto ma le frizioni tra alleati, nonostante il pranzo di ieri a Villa grande, rimangono. Sarà capace di fare harakiri anche questa volta? Quelli a sinistra che per scongiurare il pericolo profetizzano: «Sergio Mattarella non darà mai l'incarico a Giorgia Meloni per formare un governo» si rasserenino. Si sbagliano e di grosso. Giovanni Toti si dice pronto ad accogliere i fuoriusciti di Forza Italia. Da Mariastella Gelmini a Mara Carfagna. Tutti al centro. Dalle parti degli azzurri, non sembrano granché felici di questa scelta. Leggi su iltempo (Di sabato 23 luglio 2022) Il centrodestra sembrerebbe pronto a vendersi la pelle dell'orso, prima ancora di averlo catturato. Il governo Draghi è caduto ma le frizioni tra alleati, nonostante il pranzo di ieri a Villa, rimangono. Sarà capace di fare harakiri anche questa volta? Quelli ache per scongiurare il pericolo profetizzano: «Sergionon darà mai l'incarico a Giorgiaper formare un governo» si rasserenino. Si sbagliano e di grosso. Giovanni Toti si dice pronto ad accogliere i fuoriusciti di Forza Italia. Da Mariastella Gelmini a Mara Carfagna. Tutti al centro. Dalle parti degli azzurri, non sembrano granché felici di questa scelta.

supparaffaele : Con @berlusconi, @matteosalvinimi, @GiuseppeConteIT e @GiorgiaMeloni la politica è diventata una grande menzogna. - Paola7460 : RT @BeppeBort: La grande menzogna di farci da soli, di salvarci da soli, e di rimanere in piedi da soli, ci mette nella condizione di esser… - luisaMononoke : @DMagnag No no io sapevo quello che non quadrava e mi stava bene, poi si è aggiunta una menzogna enorme e questo no… - GeMa7799 : Non vogliamo più vedere la faccia della dittatura Conte-Salvini e Draghi- Salvini...Non dimentichiamo i lockdown, i… - bugsbonny76 : RT @PMO_W: Thread imperdibile. Il massacro bestiale di My Lai. La criminalità della guerra esposta. La superiorità morale della 'più grande… -