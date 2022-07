La funzione di indirizzo politico, questa sconosciuta (Di sabato 23 luglio 2022) Una vecchia pubblicità di abiti da uomo, quando alcune delle aziende del settore, sull’onda lunga del successo che accompagnò a lungo quella novità per l’Italia nei primi anni ’60, cominciarono a scadere sul dozzinale, concludeva lo slogan con una forma di richiamo dell’attenzione dei destinatari dello stesso che era la cura dei particolari a fare la differenza. È accaduto così che venerdì scorso, il giorno dopo che il Presidente della Repubblica, nella perfetta osservanza del dettato costituzionale, aveva accettato le dimissioni del Primo Ministro, provvedendo ad horas allo scioglimento delle Camere, formalizzasse il mandato al Premier di continuare nell’esercizio provvisorio. È quanto il governo decaduto dovrà svolgere fino all’insediamento di una sua nuova configurazione. Ciò, la precisazione è solo per colore, avverrà dopo le elezioni, cioè in pieno autunno, tutto procedendo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 23 luglio 2022) Una vecchia pubblicità di abiti da uomo, quando alcune delle aziende del settore, sull’onda lunga del successo che accompagnò a lungo quella novità per l’Italia nei primi anni ’60, cominciarono a scadere sul dozzinale, concludeva lo slogan con una forma di richiamo dell’attenzione dei destinatari dello stesso che era la cura dei particolari a fare la differenza. È accaduto così che venerdì scorso, il giorno dopo che il Presidente della Repubblica, nella perfetta osservanza del dettato costituzionale, aveva accettato le dimissioni del Primo Ministro, provvedendo ad horas allo scioglimento delle Camere, formalizzasse il mandato al Premier di continuare nell’esercizio provvisorio. È quanto il governo decaduto dovrà svolgere fino all’insediamento di una sua nuova configurazione. Ciò, la precisazione è solo per colore, avverrà dopo le elezioni, cioè in pieno autunno, tutto procedendo ...

