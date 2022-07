La decisione anti crisi del Comune sugli esercizi commerciali (Di sabato 23 luglio 2022) La guerra della Russia all'Ucraina e gli effetti sui costi energetici, Parigi corre ai ripari: multe per chi tiene l’aria condizionata con le porte aperte Parigi corre ai ripari: multe per chi tiene l’aria condizionata con le su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di sabato 23 luglio 2022) La guerra della Russia all'Ucraina e gli effetti sui costi energetici, Parigi corre ai ripari: multe per chi tiene l’aria condizionata con le porte aperte Parigi corre ai ripari: multe per chi tiene l’aria condizionata con le su Donne Magazine.

GianluigiCaval2 : @matteosalvinimi b) la decisione di ieri della BCE di attivare lo scudo anti-spread in caso di problemi di finanza… - SHIN_Fafnhir : @rambonesco @IsMadeInItaly_T @ninoBertolino @tremendoandre Togli la libertà individuale, togli l'aborto. Se invece… - EUDataNewsHub : RT @ansaeuropa: ?????? La decisione guarda alle 'nuove stime sui rischi d'#inflazione', ha spiegato la presidente @Lagarde. Tutti i dettagli d… - GianluigiCaval2 : @sole24ore Ma non fa ridere.. non fa neanche piangere la sua autodifesa di FI:è solo un pò patetica.Che dice piutto… - StefaniaMarcone : RT @ansaeuropa: ?????? La decisione guarda alle 'nuove stime sui rischi d'#inflazione', ha spiegato la presidente @Lagarde. Tutti i dettagli d… -