La Cina sta rovinando la festa dei videogiochi (Di sabato 23 luglio 2022) Le autorità di regolamentazione in Cina stanno rovinando la festa dei videogiochi del paese. Le entrate del settore sono diminuite dell’1,8% su base annua a 22 miliardi di dollari nei sei mesi fino a giugno, secondo i dati ufficiali, il primo calo in assoluto. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Reuters. LEGGI ANCHE –> La storia dei tre videogiochi “The Sims” sulla scena del presunto sventato attentato a Vladimir Solovyev Questo è probabilmente temporaneo, dato che le nuove approvazioni di giochi stanno gradualmente riprendendo. Tuttavia, la stretta sorveglianza in tutto il settore, guidata dalle preoccupazioni per la dipendenza online e la miopia, continuerà a frenare la crescita. La contrazione sottolinea il tributo che l’assalto normativo di Pechino ha avuto sul settore. Oltre a un blocco ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 23 luglio 2022) Le autorità di regolamentazione instannoladeidel paese. Le entrate del settore sono diminuite dell’1,8% su base annua a 22 miliardi di dollari nei sei mesi fino a giugno, secondo i dati ufficiali, il primo calo in assoluto. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Reuters. LEGGI ANCHE –> La storia dei tre“The Sims” sulla scena del presunto sventato attentato a Vladimir Solovyev Questo è probabilmente temporaneo, dato che le nuove approvazioni di giochi stanno gradualmente riprendendo. Tuttavia, la stretta sorveglianza in tutto il settore, guidata dalle preoccupazioni per la dipendenza online e la miopia, continuerà a frenare la crescita. La contrazione sottolinea il tributo che l’assalto normativo di Pechino ha avuto sul settore. Oltre a un blocco ...

