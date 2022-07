La campagna elettorale balneare e le urne da riempire

Leggi su formiche

(Di sabato 23 luglio 2022) Nel 2013, alle politiche, ha votato il 75,2%; nel 2018 il 72,9%. E il prossimo 25 settembre? God knows, direbbero gli anglosassoni. Le previsioni, in materia di affluenza, sono più difficili di quelle di voto per partiti. Intanto, laè iniziata. Quindi, il problema numero uno è la partecipazione alle elezioni. Perché molti non votano? Perché poco più di due italiani su tre decidono di assolvere a quello che è un diritto e anche un dovere, come afferma la Costituzione (art. 48)? A mio avviso le cause maggiori sembrano essere due: la scarsa formazione sociopolitica, che va spesso di pari passo con carenze culturali generali e la crisi di fiducia nella classe politica attuale. Viviamo in un Paese che non solo ha una larga fetta di non votanti, ma ha, prima di tutto, seri problemi di tipo culturale, scolastico ...