"La bimba era un ostacolo per le relazioni con gli uomini": così Alessia ha lasciato morire sua figlia (Di sabato 23 luglio 2022) La procura che indaga sulla morte della piccola di 18 mesi, Diana, cerca il movente. Perché ha lasciato morire la figlia?

