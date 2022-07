Kylie Jenner sull'aereo privato per pochi km, le accuse social: "criminale climatica" (Di sabato 23 luglio 2022) Dalle Kardashian a Drake, sempre più personaggi famosi usano i jet privati per fare tragitti di pochi minuti. Un sito monitora 'chi vola e disprezza il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 23 luglio 2022) Dalle Kardashian a Drake, sempre più personaggi famosi usano i jet privati per fare tragitti diminuti. Un sito monitora 'chi vola e disprezza il ...

micsholistictea : RT @justbelial: sia chiaro che intendo che io farò la mia parte come faccio tutti i giorni, ma capite che mi girano i coglioni se poi vedo… - gio_colfer : RT @justbelial: sia chiaro che intendo che io farò la mia parte come faccio tutti i giorni, ma capite che mi girano i coglioni se poi vedo… - xdynaamightx : @trufolato e gli articoli secondo te interessano a kylie jenner? - xdynaamightx : + però poi kylie jenner può usare il jet privato per fare un volo di tre minuti e nessuno dice un cazzo poi lamenti… - vodkalevmon : RT @folkweII: io non posso cambiare l'assorbente ogni tot ore perché inquino l'ambiente ma kylie jenner può prendere il suo jet privato per… -