Kounde | è sfida tra Chelsea e Barcellona

Continua il duello tra Barcellona e Chelsea per Kounde: i catalani pareggiano l'offerta degli inglesi al Siviglia. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, mentre fonti del Siviglia negano qualsiasi accordo con i catalani, il Barcellona sta preparando un'offerta. Il Barcellona fa sul serio per Jules Koundé; il difensore del Siviglia è seguito anche dal Chelsea e si prospetta una sfida a due per ingaggiare il 23enne francese. Lo riporta Marca.