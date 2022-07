Kiss Kiss «Per De Laurentiis l’obiettivo della prossima stagione sarà quello di far divertire i tifosi del Napoli» (Di sabato 23 luglio 2022) Carlo Alvino ha anticipato ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli alcune parole del presidente De Laurentiis della sua intervista rilasciata questo pomeriggio alla radio e che andrà in onda alle 21 in maniera integrale «Intervista ampia con tanti argomenti. Campagnia abbinamenti con prezzi popolari e sconti per le famiglie e le donne, chi ha mamma, papà e figli non dovrà fare quattro abbonamenti pieni. Si è parlato dell’arrivo di Kim per cui ci sono problemi burocratici che ritardano l’affare. Il presidente ha manifestato il suo piacimento per Simeone. Ha anticipato della nuova maglia che sarà presentata a Castel di Sangro. Ha detto che l’obiettivo della prossima ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 23 luglio 2022) Carlo Alvino ha anticipato ai microfoni di radioalcune parole del presidente Desua intervista rilasciata questo pomeriggio alla radio e che andrà in onda alle 21 in maniera integrale «Intervista ampia con tanti argomenti. Campagnia abbinamenti con prezzi popolari e sconti per le famiglie e le donne, chi ha mamma, papà e figli non dovrà fare quattro abbonamenti pieni. Si è parlato dell’arrivo di Kim per cui ci sono problemi burocratici che ritardano l’affare. Il presidente ha manifestato il suo piacimento per Simeone. Ha anticipatonuova maglia chepresentata a Castel di Sangro. Ha detto che...

