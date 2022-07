napolista : Kiss Kiss Napoli: Chi farà l’abbonamento potrà assistere gratis agli allenamenti al Maradona Succederà una volta a… - annx1d : sono arrivata al capitolo 23 di kiss me 3 ma ora mi rifiuto di leggerlo - starlaninato : @Itsmeczee1 @DBpangilinan10 @virgieaustria6 Hahahahhaahahahaa kiss sa ta DONBELLErightest STARS… - Inioluwadavid : @realdongabriel E ma gboro ?? 'Chaste kiss' - BTSxArmy1673 : RT @BANGTANITA_B1CS: ?? #JIMIN ha partecipato tramite una telefonata al programma radiofonico dei BTOB 'Kiss The Radio' nell'angolo di Sungw… -

Oggi alle 13.00 De Laurentiis dovrebbe intervenire in diretta su Radio, per spiegare come procederà il calciomercato del Napoli (in dirittura di arrivo gli acquisti di Kim e Simeone) e si ...Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S. S. C. Napoli,Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: Vigliotti sul Napoli Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli ... Radio Kiss Kiss: prime variazioni di palinsesto dell'estate Tra poco Aurelio De Laurentiis parlerà a Radio Kiss Kiss Napoli e darà notizie sulla tanto attesa campagna abbonamenti.Tra poco Aurelio De Laurentiis parlerà a Radio Kiss Kiss Napoli e darà notizie sulla tanto attesa campagna abbonamenti. La radio ufficiale anticipa una bella iniziativa pensata dal presidenza azzurro: ...