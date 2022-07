Kim: il Napoli lavora per portarlo a Castel di Sangro (Di sabato 23 luglio 2022) Kim Min-jae ha salutato tutti al Fenerbahce, nel suo destino c’è il Napoli che lo vuole a Castel di Sangro. Portare il difensore nel ritiro prima della partenza della stagione 2022/23 di Serie A, sarebbe fondamentale. Eppure il Napoli, che conosceva le intenzione di Koulibaly da almeno due mesi, come ammesso da Giuntoli, non è ancora riuscito a formalizzare del tutto l’accordo. Ma oramai siamo agli sgoccioli, così anche Luciano Spalletti potrà avere Kim in allenamento, per cominciare ad inserirlo nei propri schemi. Napoli: Kim arriva a Castel di Sangro L’arrivo del difensore dovrebbe avvenire lunedì, mentre il secondo ritiro, quello di Castle di Sangro, parte oggi. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “In via di definizione gli accordi con ... Leggi su napolipiu (Di sabato 23 luglio 2022) Kim Min-jae ha salutato tutti al Fenerbahce, nel suo destino c’è ilche lo vuole adi. Portare il difensore nel ritiro prima della partenza della stagione 2022/23 di Serie A, sarebbe fondamentale. Eppure il, che conosceva le intenzione di Koulibaly da almeno due mesi, come ammesso da Giuntoli, non è ancora riuscito a formalizzare del tutto l’accordo. Ma oramai siamo agli sgoccioli, così anche Luciano Spalletti potrà avere Kim in allenamento, per cominciare ad inserirlo nei propri schemi.: Kim arriva adiL’arrivo del difensore dovrebbe avvenire lunedì, mentre il secondo ritiro, quello di Castle di, parte oggi. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “In via di definizione gli accordi con ...

