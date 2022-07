Juventus | il retroscena di Pogba | “ho chiesto a Dybala di rimanere” | la risposta dell’argentino

(Di sabato 23 luglio 2022) Paulsi è ripresentato con il botto in casa, sotto l’aspetto comunicativo ma anche tecnico. Il francese si è messo in mostra nell’amichevole negli USA contro il Chivas, l’ex Manchester United ha incantato con grandi giocate. Intervistato da Daznha parlato del ritorno a Torino e svelato unsu. “Sono molto felice di essere tornato, tutti mi hanno subito fatto sentire a casa. Allegri mi trova diverso? Il mister è sempre lo stesso, è sempre sul pezzo, io non ho più 22 anni. Fisicamente mi sono strutturato, ho più muscoli”. Sulla lingua: “non ho dimenticato l’italiano, ma quaclosa ho perso”. Sui compagni: “Vlahovic mi ha colpito, è fortissimo, lo chiamo Du-du, è più facile che Dusan… Anche Chiesa quando l’ho visto mi ha impressionato, è giovane e molto talentuoso. ...

