Juventus-Guadalajara (2-0): all’insegna dei giovani (Di sabato 23 luglio 2022) Scesi in campo alle ore 5 di mattina del 23 Luglio (orario italiano) presso l’Allegiant Stadium (Paradise) di Las Vegas, i bianconeri hanno vinto per 2-0, lasciando molto spazio ai giovani dell’U23, marcatori del match. Juventus e Guadalajara hanno avuto così modo di confrontarsi. Buon test anche per i nuovi arrivati, ovvero Pogba, Di Maria e Bremer. Prova positiva anche per Fagioli e Gatti, che hanno bisogno di minutaggio per convincere Allegri. Juventus-Guadalajara: i marcatori Con Dusan Vlahovic seduto in panchina – per tutti i 90 minuti – Allegri ha schierato molti giovani e tanti giocatori “sotto esame”, cambiandoli praticamente tutti dopo i primi 45 minuti. Contro la compagine messicana, Allegri ha optato per un 4-3-3: Szczesny; Cuadrado, Danilo, Gatti, Alex Sandro, Fagioli, ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 23 luglio 2022) Scesi in campo alle ore 5 di mattina del 23 Luglio (orario italiano) presso l’Allegiant Stadium (Paradise) di Las Vegas, i bianconeri hanno vinto per 2-0, lasciando molto spazio aidell’U23, marcatori del match.hanno avuto così modo di confrontarsi. Buon test anche per i nuovi arrivati, ovvero Pogba, Di Maria e Bremer. Prova positiva anche per Fagioli e Gatti, che hanno bisogno di minutaggio per convincere Allegri.: i marcatori Con Dusan Vlahovic seduto in panchina – per tutti i 90 minuti – Allegri ha schierato moltie tanti giocatori “sotto esame”, cambiandoli praticamente tutti dopo i primi 45 minuti. Contro la compagine messicana, Allegri ha optato per un 4-3-3: Szczesny; Cuadrado, Danilo, Gatti, Alex Sandro, Fagioli, ...

