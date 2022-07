Juventus, Cuadrado: “Sta nascendo una squadra fortissima” (Di sabato 23 luglio 2022) “Una bella serata. Anche se era una partita amichevole per noi conta cercare la vittoria sempre, e lo abbiamo fatto. Il Chivas è una buona squadra, adesso vogliamo fare bene anche nelle prossime gare, è utile per la stagione”. Queste le parole di Juan Cuadrado dopo la vittoria con la Juventus a Las Vegas contro il Chivas di Guadalajara nella prima amichevole della tournée americana. “Sta nascendo una Juve fortissima, con tanti giocatori di qualità, grandi nuovi arrivi. Cosa ci sta chiedendo il Mister in queste settimane? Correre, correre, correre” ha aggiunto il centrocampista colombiano della Juve. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) “Una bella serata. Anche se era una partita amichevole per noi conta cercare la vittoria sempre, e lo abbiamo fatto. Il Chivas è una buona, adesso vogliamo fare bene anche nelle prossime gare, è utile per la stagione”. Queste le parole di Juandopo la vittoria con laa Las Vegas contro il Chivas di Guadalajara nella prima amichevole della tournée americana. “Stauna Juve, con tanti giocatori di qualità, grandi nuovi arrivi. Cosa ci sta chiedendo il Mister in queste settimane? Correre, correre, correre” ha aggiunto il centrocampista colombiano della Juve. SportFace.

