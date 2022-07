Juventus, cessione di Alex Sandro per finanziare il colpo: arriva un forte terzino (Di sabato 23 luglio 2022) La Juventus è pronta alla rivoluzione: Alex Sandro vicino al passo d’addio per finanziare un grande terzino sinistro che sistemi la difesa. All’alba del suo ottavo anno in Italia sembra proprio che Alex Sandro possa lasciare la Serie A: la Juventus sarebbe ormai stanca del rendimento altalenante, e al ribasso, del terzino brasiliano ex Porto ed una sua imminente cessione servirebbe a meglio finanziare un colpo di gran livello in entrata. Stando ai rumor, Alex Sandro verrà sacrificato per poi esser sostituito da un forte terzino sinistro proveniente dalla Premier League. LaPresseAnche le più lunghe storie d’amore sono ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 23 luglio 2022) Laè pronta alla rivoluzione:vicino al passo d’addio perun grandesinistro che sistemi la difesa. All’alba del suo ottavo anno in Italia sembra proprio chepossa lasciare la Serie A: lasarebbe ormai stanca del rendimento altalenante, e al ribasso, delbrasiliano ex Porto ed una sua imminenteservirebbe a meglioundi gran livello in entrata. Stando ai rumor,verrà sacrificato per poi esser sostituito da unsinistro proveniente dalla Premier League. LaPresseAnche le più lunghe storie d’amore sono ...

