Juventus, Bonucci: "De Ligt? Partenza prevedibile, ma certe frasi poco carine" (Di sabato 23 luglio 2022) "Se mi ha sorpreso la Partenza di De Ligt? No, perché alcune sue dichiarazioni lasciavano capire che non voleva restare alla Juventus. Però penso che alla base di tutto serva rispetto, il gruppo con cui è stato per tre anni gli è servito per crescere e la società ha investito su di lui. Gli auguro il meglio, però certe frasi dette in nazionale sono state poco carine". Così Leonardo Bonucci, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'ex compagno di squadra alla Juventus. "Ne abbiamo parlato dopo le vacanze e lui ha capito – ha precisato Bonucci -. Il Bayern è un grande club ma non è detto che in una squadra top sei destinato a vincere". Il difensore della Juventus ha ...

