Juventus, Bonucci: “De Ligt non ha avuto rispetto” (Di sabato 23 luglio 2022) Juventus Bonucci- Giornata di scarico per la Juventus, che ha vinto la gara per 2-0 contro il Chivas grazie alle reti di Da Graca e Compagnoni. Ottimo apporto alla gara di Nicolò Fagioli, osservato speciale di questa gara dopo la grande stagione a Cremona, con la Cremonese. Leonardo Bonucci, capitano della Juventus, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta Dello Sport rilasciando varie dichiarazioni sulla scelta di De Ligt e anche su un probabile approdo di Zaniolo. Ecco di seguito, le parole del giocatore bianconero: Sulla fascia da capitano: “Quando mi ha lasciato la fascia Giorgio mi ha detto ‘ora sono affari tuoi…’, perché dopo un anno in cui la Juve non ha vinto ripartire non è facile, la società sta facendo investimenti importanti per tornare subito al top, sta a noi creare ... Leggi su seriea24 (Di sabato 23 luglio 2022)- Giornata di scarico per la, che ha vinto la gara per 2-0 contro il Chivas grazie alle reti di Da Graca e Compagnoni. Ottimo apporto alla gara di Nicolò Fagioli, osservato speciale di questa gara dopo la grande stagione a Cremona, con la Cremonese. Leonardo, capitano della, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta Dello Sport rilasciando varie dichiarazioni sulla scelta di Dee anche su un probabile approdo di Zaniolo. Ecco di seguito, le parole del giocatore bianconero: Sulla fascia da capitano: “Quando mi ha lasciato la fascia Giorgio mi ha detto ‘ora sono affari tuoi…’, perché dopo un anno in cui la Juve non ha vinto ripartire non è facile, la società sta facendo investimenti importanti per tornare subito al top, sta a noi creare ...

