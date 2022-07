Juventus, Allegri lancia Pogba: “uno dei migliori al mondo”, poi esalta… Soulé (Di sabato 23 luglio 2022) Ottima prestazione della Juventus nella prima sfida della tournée negli Usa, la squadra di Massimiliano Allegri ha avuto la meglio del Chivas con il risultato di 2-0. Sono arrivate tante indicazioni per l’allenatore bianconero, soprattutto si sono confermati in grande forma i nuovi acquisti Di Maria e Pogba. La conferma è arrivata proprio da Allegri. “Un buon test: la squadra ha lavorato duro anche a Torino in questi giorni e si vedono i risultati, la partita è stata ben giocata e a tratti anche con buoni ritmi, sia nel primo che nel secondo tempo. Sono soddisfatto dei giovani e anche dei nuovi, che hanno dato il loro apporto”. Sui singoli: “Pogba ha fatto una buona prestazione, ci sono alcuni aspetti su cui lavorare, ma sarà uno dei simboli di questa squadra. Fagioli mi è piaciuto e così Gatti, che ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 23 luglio 2022) Ottima prestazione dellanella prima sfida della tournée negli Usa, la squadra di Massimilianoha avuto la meglio del Chivas con il risultato di 2-0. Sono arrivate tante indicazioni per l’allenatore bianconero, soprattutto si sono confermati in grande forma i nuovi acquisti Di Maria e. La conferma è arrivata proprio da. “Un buon test: la squadra ha lavorato duro anche a Torino in questi giorni e si vedono i risultati, la partita è stata ben giocata e a tratti anche con buoni ritmi, sia nel primo che nel secondo tempo. Sono soddisfatto dei giovani e anche dei nuovi, che hanno dato il loro apporto”. Sui singoli: “ha fatto una buona prestazione, ci sono alcuni aspetti su cui lavorare, ma sarà uno dei simboli di questa squadra. Fagioli mi è piaciuto e così Gatti, che ...

GiovaAlbanese : #Allegri “#DiMaria e #Pogba sono straordinari, abbiamo un giovane come #Gatti e poi ci sono altri giovani che devo… - capuanogio : “La #Juventus come sempre parte per centrare tutti gli obiettivi, sono arrivati giocatori importanti, alcuni d’espe… - GiovaAlbanese : #DaGraca e #Compagnon firmano le prime reti della nuova stagione della #Juventus: a prescindere dalla categoria in… - GiudyMari : RT @forumJuventus: Allegri pre Juventus–Chivas Guadalajara:'Abbiamo il dovere di vincere lo scudetto. Pogba e Di Maria straordinari, Bremer… - CalcioWeb : #Allegri commenta la vittoria contro il #Chivas: l'allenatore della #Juventus esalta i calciatori -