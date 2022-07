Juventus, Allegri: “Buon test, soddisfatto dei giovani e dei nuovi” (Di sabato 23 luglio 2022) “Un Buon test: la squadra ha lavorato duro anche a Torino in questi giorni e si vedono i risultati. La partita è stata ben giocata e a tratti anche con Buoni ritmi, sia nel primo che nel secondo tempo“. Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, commenta la vittoria per 2-0 dei bianconeri nella prima amichevole estiva contro i Chivas di Guadalajara. “Sono soddisfatto dei giovani e anche dei nuovi, che hanno dato il loro apporto – ha aggiunto Allegri -. Adesso continuiamo così, perché teniamo a fare bene anche nelle prossime amichevoli. Pogba ha fatto una Buona prestazione, ci sono alcuni aspetti su cui lavorare, sarà uno dei simboli di questa squadra. Fagioli mi è piaciuto e così Gatti, che è stato bravo ... Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) “Un: la squadra ha lavorato duro anche a Torino in questi giorni e si vedono i risultati. La partita è stata ben giocata e a tratti anche coni ritmi, sia nel primo che nel secondo tempo“. Così Massimiliano, allenatore della, commenta la vittoria per 2-0 dei bianconeri nella prima amichevole estiva contro i Chivas di Guadalajara. “Sonodeie anche dei, che hanno dato il loro apporto – ha aggiunto-. Adesso continuiamo così, perché teniamo a fare bene anche nelle prossime amichevoli. Pogba ha fatto unaa prestazione, ci sono alcuni aspetti su cui lavorare, sarà uno dei simboli di questa squadra. Fagioli mi è piaciuto e così Gatti, che è stato bravo ...

