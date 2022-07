Juventus, Agnelli senza freni: affare in attacco, esultano i tifosi (Di sabato 23 luglio 2022) L’arrivo di Pogba e Di Maria non frena le ambizioni della Juventus per nuovi affari in attacco: un giocatore su tutti può vestire bianconero. “Nessuna novità su Alvaro Morata”, aveva dichiarato Maurizio Arrivabene, dirigente della Juventus, all’uscita dall’Assemblea di Lega. L’andirivieni del giocatore spagnolo in bianconero è una costante degli ultimi anni di calciomercato del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 23 luglio 2022) L’arrivo di Pogba e Di Maria non frena le ambizioni dellaper nuovi affari in: un giocatore su tutti può vestire bianconero. “Nessuna novità su Alvaro Morata”, aveva dichiarato Maurizio Arrivabene, dirigente della, all’uscita dall’Assemblea di Lega. L’andirivieni del giocatore spagnolo in bianconero è una costante degli ultimi anni di calciomercato del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GiovaAlbanese : #Cherubini operativo a Torino: raggiungerà la #Juventus in tournée nei prossimi giorni. #Nedved al seguito della sq… - ZonaBianconeri : RT @Aurix957: Agnelli a maggio mette come futuri perni della squadra Vlahovic, De Ligt, Chiesa e Locatelli. Allegri disse che De Ligt sareb… - Aurix957 : Agnelli a maggio mette come futuri perni della squadra Vlahovic, De Ligt, Chiesa e Locatelli. Allegri disse che De… - juv3ntin0vero : RT @1897_frank: Il progetto di #elkann ed #agnelli è incredibile, dove la pandemia ha solo stoppato la crescita che già era esponenziale, i… - MisterX26073147 : @TomsFin Più che Juventus, Allegri è il compagno di merende di Agnelli che dopo l'acquisto di Cr7 e l'addio di Maro… -