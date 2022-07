Juve | buona la prima | 2-0 al Chivas | decidono Da Graca e Compagnon

(Di sabato 23 luglio 2022)laper lantus che batte 2-0 il CD Guadalajara, meglio noto come, nel primo test della tournée statunitense. Un...

romeoagresti : Debutto vincente della #Juve nella tournée statunitense: 2???0?? al Chivas caratterizzato dalle reti di Da Graca e… - QuiteriaSamuel : RT @romeoagresti: Debutto vincente della #Juve nella tournée statunitense: 2???0?? al Chivas caratterizzato dalle reti di Da Graca e Compag… - AdeNugraha999 : RT @romeoagresti: Debutto vincente della #Juve nella tournée statunitense: 2???0?? al Chivas caratterizzato dalle reti di Da Graca e Compag… - AgnelloGiuSt : @boboleo27 Grande Juve, buona partita di Pogba, Dimaria, Gatti, Bremer, Locatelli, é Perin. - l__sal14 : RT @romeoagresti: Debutto vincente della #Juve nella tournée statunitense: 2???0?? al Chivas caratterizzato dalle reti di Da Graca e Compag… -

Tuttosport

SECONDO TEMPO 46' cambia tutta la: dentro Perin, Barbieri, Bremer, Rugani, Pellegrini, ...di Rovella per Compagnon che in area di rigore rientra sul dentro invece di calciare e perde una...Tiago Pinto punta sul prestito con diritto di riscatto, ma il Psg dovrà contribuire al pagamento diparte dell'ingaggio. Gli ottimi rapporti tra Mourinho e il dg dei parigini Campos possono ... Dragusin al Genoa, è ufficiale. La Juve: "Buona fortuna" La Juventus si presenta alla prima sfida del tour americano con una formazione che è un mix di quello che potremmo vedere in stagione. Allegri davanti a Szczesny sceglie Gatti e ...Una buona prima sgambata. La Juve, arrivata da meno di 48 ore negli Stati Uniti ha iniziato il suo Summer Tour contro il Cd Guadalajara, ben figurando. Una part ...