Juve, Bonucci: «Scudetto? Con questa maglia non si può pensare ad altro. Crediamo alla Champions» (Di sabato 23 luglio 2022) Leonardo Bonucci, difensore della Juve, ha parlato ai microfoni di Tuttosport sulla prossima stagione Leonardo Bonucci, difensore della Juve, ha parlato ai microfoni di Tuttosport sulla prossima stagione. Le sue dichiarazioni: Scudetto – «Con questa maglia non può essere altrimenti. Il tempo che passa deve essere quello tra una vittoria e l’altra. Io l’ho imparato dopo un anno difficile e speriamo che quello appena trascorso sia come la mia prima stagione bianconera, ovvero il preludio di tanti successi». Champions – «Quando sono arrivato qui il sogno era fare una grande carriera e vincere tutto, il 90% mi è riuscito, manca quella piccola parte che a noi Juventini fa male. Speriamo in questi due anni di contratto che mi restano di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022) Leonardo, difensore della, ha parlato ai microfoni di Tuttosport sulla prossima stagione Leonardo, difensore della, ha parlato ai microfoni di Tuttosport sulla prossima stagione. Le sue dichiarazioni:– «Connon può essere altrimenti. Il tempo che passa deve essere quello tra una vittoria e l’altra. Io l’ho imparato dopo un anno difficile e speriamo che quello appena trascorso sia come la mia prima stagione bianconera, ovvero il preludio di tanti successi».– «Quando sono arrivato qui il sogno era fare una grande carriera e vincere tutto, il 90% mi è riuscito, manca quella piccola parte che a nointini fa male. Speriamo in questi due anni di contratto che mi restano di ...

CalcioNews24 : ??Il doppio obiettivo di #Bonucci ?? - amojuve : #Bonucci su #DeLigt:'L’addio non mi ha stupito perché alcune sue dichiarazioni lasciavano capire che non voleva res… - ParmaLiveTweet : Tuttosport: 'Bonucci: 'Sì, è una Juve da Champions'' - ZonaBianconeri : RT @J_network24: ??#Juventus | ????Le parole di Leonardo #Bonucci a Tuttosport - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #RassegnaStampa, #PrimePagine 23 luglio: #Bonucci suona la carica per la #Juve. #Roma, #Dybala e #Spinazzola… GALLERY https:/… -