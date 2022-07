Jova Beach Party a Cerveteri: in arrivo 40 mila persone. E intanto Jovanotti promuove la pulizia delle spiagge (Di sabato 23 luglio 2022) Jova Beach Party. La “febbre” per l’arrivo di Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, a Cerveteri, è altissima. Ormai è tutto pronto per la grande festa che si svolgerà questa sera e domani. Prima le polemiche degli ambientalisti e dei cittadini, alcuni dei quali hanno chiesto a gran voce l’annullamento o il ‘cambio’ luogo, poi la certezza: nessuno ferma Jovanotti. Il countdown per lo spettacolo che si terrà nella frazione di Campo di Mare è ormai iniziato. Look da pirata E mentre la viabilità cambia per poter accogliere decine di migliaia di persone per i due mega concerti sulla spiaggia, intanto impazzano i look da pirata sull’onda di quello di Jovanotti. Collane, bandane, cappelli in paglia, ma anche pantaloni larghi. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 23 luglio 2022). La “febbre” per l’di Lorenzo Cherubini, aliasnotti, a, è altissima. Ormai è tutto pronto per la grande festa che si svolgerà questa sera e domani. Prima le polemiche degli ambientalisti e dei cittadini, alcuni dei quali hanno chiesto a gran voce l’annullamento o il ‘cambio’ luogo, poi la certezza: nessuno fermanotti. Il countdown per lo spettacolo che si terrà nella frazione di Campo di Mare è ormai iniziato. Look da pirata E mentre la viabilità cambia per poter accogliere decine di migliaia diper i due mega concerti sulla spiaggia,impazzano i look da pirata sull’onda di quello dinotti. Collane, bandane, cappelli in paglia, ma anche pantaloni larghi. ...

