José Carreras, la voce del mito: “Troppo vecchio per il palco? Il talento non ha età“ (Di sabato 23 luglio 2022) Sgrana leggermente gli occhi, José Carreras. Questa domanda il tenore spagnolo, che compirà 76 anni il 5 dicembre prossimo, forse non se l’aspettava. In un’epoca di rottamatori, che vede la giovinezza come valore assoluto, si è mai sentito vittima di ageismo, maestro? “L’età? Ma cosa significa… Il talento è senza tempo“ sorride lui, acclamato protagonista dell’evento clou dell’ottava edizione del Magnetic Opera Festival 2022, che ha fatto registrare il tutto esaurito il 18 luglio scorso nella storica cornice dell’area archeologica della Linguella, a Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno). José Carreras con il soprano croato-sloveno Martina Zadro a Portoferraio: alla guida dell’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane, David GiménezOccasione, il gala concerto della kermesse che si concluderà martedì 26 ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 23 luglio 2022) Sgrana leggermente gli occhi,. Questa domanda il tenore spagnolo, che compirà 76 anni il 5 dicembre prossimo, forse non se l’aspettava. In un’epoca di rottamatori, che vede la giovinezza come valore assoluto, si è mai sentito vittima di ageismo, maestro? “L’età? Ma cosa significa… Ilè senza tempo“ sorride lui, acclamato protagonista dell’evento clou dell’ottava edizione del Magnetic Opera Festival 2022, che ha fatto registrare il tutto esaurito il 18 luglio scorso nella storica cornice dell’area archeologica della Linguella, a Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno).con il soprano croato-sloveno Martina Zadro a Portoferraio: alla guida dell’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane, David GiménezOccasione, il gala concerto della kermesse che si concluderà martedì 26 ...

