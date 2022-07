Joe Biden positivo al Covid | un video inquietante | com' è ridotto | Guarda

(Di sabato 23 luglio 2022) Joeal. Il presidente degli Stati Uniti, stando alla Casa Bianca, sta comunque bene. I sintomi per lui sarebbero lievi. Eppure gira unche non rassicura gli americani. Nel filmato il presidente Usa tossisce in continuazione. L'occasione? Un collegamentoa un vertice tra i consiglieri economici. Oltre a tossire, il numero uno di Washington accusa continui abbassamenti di voce. Peccato però che ai giornalisti a inizio collegamento aveva detto: "Mi sento molto meglio di come sembra"., 79enne, è comunque vaccinato con due richiami. Proprio il vaccino per il medico della Casa Bianca, Kevin O'Connor, gli ha permesso di avvertire sintomi lievi. O'Connor ha detto che giovedì notte la febbre del presidente ha raggiunto i 37,4 ma che l'organismo ...

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha "ringraziato il presidente americanoper il nuovo pacchetto di aiuti alla difesa per l'Ucraina". In un tweet il leader ucraino ha precisato che si tratta di "armi potenti di fondamentale importanza" che "salveranno la vita dei ...Il presidente degli Stati Unitiha definito il cambiamento climatico come una " minaccia esistenziale per tutto il mondo " e ha rinnovato l'impegno della sua amministrazione per contrastare gli effetti sulla sicurezza e ... Usa, dopo la crisi di aprile Joe Biden firma la legge per facilitare l'accesso al latte artificiale 'Ho ricevuto un aggiornamento giovedì sera intorno alle 22.00 e stava bene', dice Jha in un'intervista a Cnn precisando che il presidente continua ad avere la rinorrea e un po' di tosse secca. Pubblic ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha "ringraziato il presidente americano Joe Biden per il nuovo pacchetto di aiuti alla difesa per l'Ucraina". (ANSA) ...