IWE | Info & Match annunciati per “Summer Storm 2022” Difeso titolo FIW

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 23 luglio 2022) Lee iper IWE, in programma Domenica 24 Luglio a Rapallo (GE): IWEDomenica 24 Luglio – Rapallo (GE)Piazza Venezia – Inizio Ore 18.30 – Ingresso GRATUITO – Violenzo difenderà ilItaliano FIW contro Kronos e Zaeken;– Maximum (IWE CrossRoad Champion) e Violent Joe (IWE Italian Champion) si affronteranno neldi unificazione delle due cinture;– AB Knight, Barba di Sale, Fenice Rossa e Hero si affronteranno nelche assegnerà l’IWE Lucha Cruiserweight Title;– Lara Wild difenderà il Crossover Queen Of The Ring contro Tina Toxic; Presenti anche Puck e gli IWE Gemini Champion Verga Boys.