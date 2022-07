Ischia | E-bike nel mirino dei controlli di Carabinieri e Municipale | biciclette sequestrate

(Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutie poliziacollaborano insieme per una azione di contrasto all’abuso delle e: succede adPorto dove il servizio congiunto a largo raggio ha permesso di controllare le bici a pedalata assistita che, se modificate, possono diventare dei veri e propri scooter nelle mani – talvolta – di persone inesperte, con gravi rischi nelle strade dell’isola colme di turisti in questi giorni estivi. Nel corso dei, militari e agenti hanno sequestrato 7 bici elettriche che erano state modificate: sui mezzi c’erano dei dispositivi di accelerazione autonoma che consentivano alle bici di andare ben oltre la velocità massima consentita dalla legge diventando di fatto dei ciclomotori. Le bicisaranno ...

