Ipermatch | la prima app di fantacalcio con NFT

Leggi su atomheartmagazine

(Di sabato 23 luglio 2022), laapp italiana dedicata aldegli NFT, sbarca nel mondo del gaming. Crea gratuitamente la tua squadra e competi per vincere o vendi i tuoi giocatori e guadagna criptovalute. Se avete la passione per il calcio, nella vostra vita avrete sicuramente avuto a che fare con ilo con la raccolta e lo scambio di figurine.è riuscita a mettere insieme le due cose, creando un’app dinel mondo delle criptovalute e degli NFT. Il fantasy game in questione, permette infatti a chiunque di creare la propria squadra e di vendere e acquistare giocatori nel mercato virtuale. Dove sta la novità? Potete vendere i vostri calciatori e guadagnare cryptovalute secondo il loro valore.– OGNI CALCIATORE HA UN COSTO ...