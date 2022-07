«Interessata solo ai miei soldi»: divieto di avvicinamento per la modella che ha raggirato il Principe (Di sabato 23 luglio 2022) Una love story quella tra il Principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa e Tanya Yashenko che è arrivata al capolinea, sempre se di amore si trattava. La Procura di Roma ha infatti emesso nei confronti della bella 36enne un divieto di avvicinamento che impone alla giovane di stare lontana dal Principe di almeno 200 metri e non contattarlo telefonicamente. Leggi anche: Charlene di Monaco è incinta? Ecco perché ha incontrato il Papa Principe raggirato da una modella dell’est Europa A partire dallo scorso gennaio, la storia tra i aveva destano non poco scalpore ed ora sempre invece essere giunta ad un punto di svolta. Ma facciamo un passo indietro. Inizialmente lui accusava la donna di averlo raggirato per motivazioni economiche ma poi l’uomo ci ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 23 luglio 2022) Una love story quella tra ilGiacomo Bonanno di Linguaglossa e Tanya Yashenko che è arrivata al capolinea, sempre se di amore si trattava. La Procura di Roma ha infatti emesso nei confronti della bella 36enne undiche impone alla giovane di stare lontana daldi almeno 200 metri e non contattarlo telefonicamente. Leggi anche: Charlene di Monaco è incinta? Ecco perché ha incontrato il Papada unadell’est Europa A partire dallo scorso gennaio, la storia tra i aveva destano non poco scalpore ed ora sempre invece essere giunta ad un punto di svolta. Ma facciamo un passo indietro. Inizialmente lui accusava la donna di averloper motivazioni economiche ma poi l’uomo ci ha ...

