Inter, TMW: “Il Manchester United segue Dumfries” (Di sabato 23 luglio 2022) Inter Dumfries- L’Inter è attiva sul mercato in entrata e in uscita, nel frattempo gli uomini di Simone Inzaghi svolgono lavoro aerobico per rafforzare e dare minutaggio alle gambe. Dopo che sono falliti i colpi Bremer e Dybala, l’Inter prova a blindare i suoi top, sapendo che non sarà facile. Milan Skriniar è pronto a rimanere, blinando il suo contratto come Lautaro Martinez, dando sempre un occhio di riguardo, però, alle offerte dall’estero. Il Psg è arrivato ad offrire fino a 55 milioni più bonus, cifra ritenuta insulsa dall’Inter per lo slovacco. I neroazzurri chiedono circa 80 milioni, 10 in più visto che il colpo Bremer non ha ricevuto frutti. Un altro top di Simone Inzaghi molto seguito è Denzel Dumfries, l’esterno olandese che questa stagione ha realizzato 5 reti e 4 assist in ... Leggi su seriea24 (Di sabato 23 luglio 2022)- L’è attiva sul mercato in entrata e in uscita, nel frattempo gli uomini di Simone Inzaghi svolgono lavoro aerobico per rafforzare e dare minutaggio alle gambe. Dopo che sono falliti i colpi Bremer e Dybala, l’prova a blindare i suoi top, sapendo che non sarà facile. Milan Skriniar è pronto a rimanere, blinando il suo contratto come Lautaro Martinez, dando sempre un occhio di riguardo, però, alle offerte dall’estero. Il Psg è arrivato ad offrire fino a 55 milioni più bonus, cifra ritenuta insulsa dall’per lo slovacco. I neroazzurri chiedono circa 80 milioni, 10 in più visto che il colpo Bremer non ha ricevuto frutti. Un altro top di Simone Inzaghi molto seguito è Denzel, l’esterno olandese che questa stagione ha realizzato 5 reti e 4 assist in ...

