Inter, da Manchester pronta l'offerta per Dumfries (Di sabato 23 luglio 2022) Questo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Ten Hag, allenatore dei Red Devils, stima molto il connazionale olandese e lo vorrebbe a tutti i costi come rinforzo sull'out di destra, se dovesse ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 23 luglio 2022) Questo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Ten Hag, allenatore dei Red Devils, stima molto il connazionale olandese e lo vorrebbe a tutti i costi come rinforzo sull'out di destra, se dovesse ...

sportli26181512 : Inter, sirene inglesi per Dumfries: Il Manchester United sta seguendo Denzel Dumfries secondo la Gazzetta dello Spo… - serieAnews_com : L'#Inter valuta le prossime mosse: #Skriniar resta in bilico, #Dumfries può finire al #ManchesterUnited ??… - Mingaball : RT @infobetting: Nutrito il programma di #amichevoli di lusso tra oggi e questa notte. Il programma completo:… - occhio_notizie : Il #ManchesterUnited pronto ad offrire per #Dumfries dell'#Inter - underoverbets : RT @infobetting: Nutrito il programma di #amichevoli di lusso tra oggi e questa notte. Il programma completo: -